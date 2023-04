RKC neemt afscheid van clubicoon en heeft slecht nieuws voor Bel Hassani

RKC Waalwijk heeft middenvelder Illias Bel Hassani laten weten dat zijn aflopende verbintenis voorlopig niet verlengd gaat worden. Ook reservedoelman Joël Pereira lijkt na dit seizoen te gaan vertrekken uit Waalwijk. Daarnaast komt de club met een mededeling over Hans Mulder.

Bel Hassani is in Waalwijk aan zijn tweede seizoen bezig. De dertigjarige middenvelder begon goed aan het seizoen; getuige zijn vier treffers in de eerste acht Eredivisieduels van het seizoen. De laatste weken zit de klad er echter in bij de oud-speler van onder meer AZ, Sparta en FC Groningen. Afgelopen weekend werd Bel Hassani zelfs buiten de selectie gehouden door trainer Joseph Oosting, die hem om disciplinaire redenen op de tribune zette.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft de club Bel Hassani per brief formeel laten weten dat zijn contract na het lopende seizoen wordt opgezegd, wat ook geldt voor reservedoelman Pereira. Toch is niet helemaal uitgesloten dat Bel Hassani volgend seizoen toch in Waalwijk te bewonderen is. 'RKC gaat in een later stadium verder in gesprek met de spelers met een aflopend contract over hun toekomst in Waalwijk', schrijft de club op de eigen website.



Mulder houdt het voor gezien

RKC maakte tevens bekend dat Hans Mulder het na dit seizoen voor gezien houdt. De 35-jarige verdediger is aan zijn tweede periode in Waalwijk bezig. Dit seizoen komt hij nauwelijks in het stuk voor bij RKC; in de Eredivisie mocht hij alleen invallen in het verloren uitduel bij PSV in oktober. In totaal kwam Mulder tot op heden tot 246 wedstrijden voor RKC in alle competities.