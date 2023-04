Romeny troeft Eredivisie-topscorer Van Hooijdonk af en doet ook FC Groningen pijn

FC Emmen heeft zaterdagavond op spectaculaire wijze gewonnen bij sc Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion kwam Heerenveen dankzij Sydney van Hooijdonk tweemaal op voorsprong, maar Ole Romeny scoorde nóg vaker: 2-3. Van Hooijdonk staat nu wel bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie met vijftien goals. Emmen klimt naar de virtueel veilige vijftiende plek. De zege van Emmen is slecht nieuws voor FC Groningen, dat nu tien punten achter nummer zestien Excelsior staat.

Beide ploegen moesten vorige week een nederlaag slikken, maar Kees van Wonderen en Dick Lukkien zagen geen reden om te schuiven in hun basiselftal. Voornamelijk de startende elf van sc Heereveen voelde de urgentie om zich te revancheren van de pijnlijke 4-0 verliespartij tegen Sparta. FC Emmen wankelende van meet af aan en moest na twintig minuten de 1-0 van Van Hooijdonk slikken. De Heerenveense spits was daarmee al voor de negende keer dit seizoen verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt.

In de eerste helft verzuimden de Friezen om het krachtsverschil verder in de score uit te drukken, waardoor FC Emmen opgelucht ademhaalde dat het met een minimale achterstand de rust bereikte. sc Heerenveen liet na de Drentenaren de genadeklap uit te delen en kreeg direct in de tweede helft de rekening voor gepresenteerd toen Romeny een voorzet van Antonisse keurig afrondde.

De thuisploeg hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om weer op voorsprong te komen. Te Wierik trok onhandig aan het shirt van Bochniewicz, waarna Van Hooijdonk het verkregen cadeautje dankbaar uitpakte. FC Emmen gooide in de slotfase de schroom van zich af en het opportunisme leverde een frappante gelijkmaker op. Bochniewicz schoot bij het wegwerken tegen Romeny én via zijn been en de binnenkant van de paal viel de 2-2 binnen. In de blessuretijd dook goudhaantje Romeny wederom op voor Mous en passeerde hem voor de derde maal. Met een loodzwaar programma waren deze punten noodzakelijk voor de ploeg van Lukkien.

Man van de wedstrijd: Ole Romeny