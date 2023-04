Scout Veldmate blikt terug op Ajax-periode: 'Als er een half basiselftal vertrekt...'

Ajax presenteerde eerder deze week Sven Mislintat als nieuwe directeur voetbalzaken en kondigt binnenkort ook de komst van Jan van Halst als nieuwe voetbalcommissaris aan. Henk Veldmate trekt de deur van de Johan Cruijff ArenA echter achter zich dicht. De hoofdscout keert na dit seizoen terug bij FC Groningen, de club die hij een paar jaar geleden verliet voor een avontuur in de hoofdstad. Veldmate blikt bij RTV Noord terug op zijn periode bij Ajax.

De scout zette begin januari 2016 zijn handtekening onder een contract in de Johan Cruijff ArenA. Twee jaar later besloot het toenmalig bestuur van de Amsterdammers het roer volledig om te gooien. De club was al een paar jaar geen landskampioen geworden en kon ook in de Europese competities geen potten breken. Dat moest anders. Ajax besloot het salarisplafond te verhogen om ruimte te maken voor de komst van onder meer Dusan Tadic en Daley Blind. In de jaren die volgden haalde Ajax, op advies van Veldmate, ook spelers als Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Antony naar Amsterdam.

“Scouting heeft te maken met het niveau van spelers die je binnen kunt halen. Bij Ajax moest ik in het begin erg wennen aan het hogere segment spelers waar je uit kon putten om de kwaliteit te brengen die de club nodig heeft”, vertelt Veldmate in gesprek met RTV Noord. “Dat schakelen is nu bij FC Groningen ook weer het geval en dat heeft dan met budgetten te maken.” Aan het budget lag het niet bij Ajax. De club haalde veel geld binnen dankzij de prestaties in de Champions League en natuurlijk de verkoop van belangrijke spelers. Afgelopen zomer trokken echter net iets teveel spelers de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Ook op bestuurlijk vlak was het onrustig.

“Als er een paar technisch directeuren, twee trainers en een half basiselftal vertrekken, dan is dat te veel van het goede”, stelt Veldmate. “Daardoor heeft Ajax ook de nodige problemen gekend…” Veldmate wil niet zeggen dat al die veranderingen de doorslag hebben gegeven in zijn besluit om na dit seizoen te vertrekken bij Ajax. “Niet direct. Het is meer dat ik beschik over een aflopend contract en dan moet je jezelf afvragen of je weer een nieuwe fase in gaat met straks weer nieuwe mensen, een nieuwe organisatie en misschien wel een heel nieuwe structuur. Als FC Groningen dan komt en aangeeft dat ze je graag terug willen halen, dan ga je daar ook over nadenken. Dat heeft ertoe geleid om daar heel snel ja tegen te zeggen en dus hier weer aan de slag te gaan. ”