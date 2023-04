Screenshots lekken uit: deze informatie heeft Lockbit over de KNVB

Er wordt steeds meer bekend over de informatie die de criminele groep Lockbit heeft buitgemaakt bij de KNVB. Het gaat volgens het Algemeen Dagblad en RTL Nieuws om contracten van voetballers en trainers, documenten over lopende tuchtzaken en gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en commerciële zaken.

Maandag doken screenshots op die in handen zijn van RTL Nieuws. Daarop is te zien dat het gaat om mappen met namen als 'Vertrouwelijk Zeist', 'UEFA-FIFA' en 'tuchtzaken'. Ook is een screenshot gelekt van financiële transacties, onder meer met 'EMM'. "Dat is Eredivisie Media Marketing. Daar zie je bedragen staan van tien miljoen euro die worden overgemaakt per drie maanden", zei Wilfred Genee maandagavond bij Vandaag Inside.

De KNVB deed eerder al aangifte van de hack. Lockbit vraagt losgeld om de informatie niet te verspreiden. "Lockbit zijn keiharde criminelen. Die zijn de druk aan het opvoeren op de KNVB", zegt cyberexpert Dave Maasland, die denkt dat de zaak verstrekkende gevolgen kan hebben. "De KNVB is dé voetbalbond van Nederland. Hoe zij met dit datalek omgaan, bepaalt hoe andere verenigingen er in de komende jaren mee omgaan. Ik hoop dat ze een soort voorbeeldrol innemen."

Ook al zou de KNVB bereid zijn het losgeld te betalen – de hoogte van de eis is niet bekend – dan kunnen er volgens Maasland aanvullende juridische problemen ontstaan. "Ik heb wat juristen gebeld en het schijnt dat je vanwege de sanctieregeling niet zomaar kunt betalen. Er wordt van Lockbit gezegd dat ze in Rusland zitten. Als je zomaar een paar miljoen daarnaar overmaakt, kun je te maken krijgen met sancties. Het betalen van dit losgeld is helemaal niet zo vanzelfsprekend."