Sepp van den Berg met droomrentree direct van levensbelang in degradatiestrijd Schalke 04

Sepp van den Berg (21) heeft zaterdagavond een droomrentree beleefd in het shirt van Schalke 04. De Nederlandse verdediger, die door Die Königsblauen wordt gehuurd van Liverpool, tekende in het Bundesliga-duel met Werder Bremen voor de gelijkmaker, waarna zijn elftal uitliep naar een 2-1 overwinning en daarmee drie belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie.

Van den Berg bekroonde daarmee zijn comeback na een lange periode van blessureleed. Al na vier wedstrijden ging het begin oktober mis voor de oud-speler van PEC Zwolle, die een band afscheurde en daarna ook nog tegen een voetblessure aanliep. Vorige week zat hij tijdens het met 4-0 verloren duel bij SC Freiburg voor het eerst weer negentig minuten op de bank, maar deze week liet trainer Thomas Reis hem voor het eerst weer invallen.

Artikel gaat verder onder video

Dat deed Reis bij een 0-1 achterstand, die al sinds de achttiende minuut op het bord stond. Marvin Ducksch zorgde op dat moment voor de voorsprong, maar het inbrengen van Van den Berg in de 77ste minuut bleek een gouden zet van Reis. Amper vijf minuten in het veld schoot Van den Berg de 1-1 achter Werder-doelman Jiri Pavlenka.

OAL | Schalke 04 1-1 Werder Bremen | Sepp van den Berg #S04SVW pic.twitter.com/2M28Gdobb6 — john faustov (@JFaustov) April 29, 2023

De treffer van Van den Berg bleek de opmaat voor een volledige kanteling van het duel. In de blessuretijd zorgde een andere invaller, Dominick Drexler, namelijk zelfs nog voor een 2-1 overwinning voor de thuisploeg, waar ook Thomas Ouwejan een invalbeurt maakte. Door de late zege nadert Schalke de veilige vijftiende plaats van VfB Stuttgart tot op een punt.