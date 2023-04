Slecht nieuws voor Excelsior en Fein: middenvelder heeft een stofwisselingsziekte

Excelsior kan dit seizoen geen beroep meer doen op Adrian Fein. De Duitse middenvelder maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar de Rotterdamse club, kwam vooralsnog vijftien keer in actie, maar heeft zijn laatste minuten van dit seizoen al gemaakt. Excelsior maakte woensdag bekend dat een stofwisselingsziekte Fein maanden aan de kant houdt.

Fein kwam in het seizoen 2020/2021 op huurbasis uit voor PSV. Afgelopen zomer keerde hij terug op de Nederlandse velden. Excelsior nam hem transfervrij over van Bayern München en leek een serieuze slag te hebben geslagen. Fein is tot op heden echter geen versterking gebleken. De Duitser kwam in de Eredivisie pas veertien keer in actie en stond de voorbije weken al aan de kant met een hamstringblessure. Nu blijkt dus dat hij ook nog een stofwisselingsziekte heeft.

Volgens Excelsior had Fein last van symptomen van uitputting. “Adrian merkte al eerder dit seizoen dat hij kracht miste, maar probeerde toch altijd intensief te blijven trainen. Zijn behandelaar vergelijkt de ziekte met een auto: als er geen benzine in de tank zit, kan de motor niet (door)starten. Zijn lichaam heeft nu, simpel gezegd voor iedereen, zijn systeem uitgezet en daarom moet hij worden behandeld”, vertelt technisch manager Niels van Duinen op de clubsite. Mario Götze had een vergelijkbare ziekte. “Hij wist hiervan volledig te herstellen en terug te keren op het allerhoogste niveau”, blijft Van Duinen positief.

Fein zelf is vol vertrouwen dat hij binnenkort weer op het veld zal staan. “Ik merk al langer dat mijn lichaam niet is zoals het zou moeten zijn en ik ben blij dat de oorzaak nu gevonden is”, zegt de Duitse middenvelder. Fein kwam op 25 januari voor het laatst in actie voor Excelsior. Hij deed toen ruim een uur mee in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.