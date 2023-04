'Slecht nieuws voor Ten Hag: enorme plottwist in overnamestrijd Manchester United'

In november 2022 kondigde de bij de fans niet bepaald geliefde familie Glazer aan een begin te maken met de verkoop van de aandelen in Manchester United. Sindsdien houdt de overnamestrijd, die momenteel vooral tussen de Brit Sir Jim Ratcliffe en de Qatarese sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani lijkt te gaan, de gemoederen flink bezig in Engeland. De Glazers zorgen echter voor een onverwachte wending.

Volgens de Britse tak van ESPN overweegt de Amerikaanse familie namelijk om de club helemaal niet van de hand te doen. De tweede biedingsronde, die recent eindigde, leverde biedingen van naar verluidt zo'n 6,4 miljard euro op. Dat bedrag zou de familie hebben gesterkt in de gedachte dat de club de komende jaren alleen maar meer waard zou gaan worden; waarbij de Glazers mikken op een waarde van ruim 11 miljard euro in 2033.

Het nieuws dat de Glazers mogelijk nog jarenlang de scepter blijven zwaaien op Old Trafford is niet goed gevallen bij de fans van The Red Devils, schrijft de goed ingevoerde fansite The United Stand. "Nieuwe protesten worden gepland voor de volgende thuiswedstrijd, tegen Aston Villa op 30 april", schrijft het op de eigen website.

Bovendien zal ook Erik ten Hag niet blij zijn met een langer aanblijven van de Glazers. "Het lijkt uitgesloten dat de huidige eigenaren akkoord gaan met grote transferuitgaven zolang het overnameproces nog loopt", schrijft The United Stand. Ten Hag wil zijn selectie komende zomer in ieder geval versterken met een topspits. Zowel Harry Kane (Tottenham Hotspur) als Victor Osimhen (Napoli) is voor die positie in beeld, maar beiden zullen vermoedelijk meer dan 100 miljoen euro kosten.