Slot remt zichzelf af: 'Oh, ik moet uitkijken met welk woord ik gebruik'

Arne Slot vindt de strafschop die AS Roma kreeg tegen Feyenoord 'lachwekkend'. Een handsbal van Mats Wieffer werd bestraft door arbiter José María Sánchez Martínez, maar tot grote opluchting van Feyenoord schoot Lorenzo Pellegrini vanaf elf meter op de paal.

"Het is niet voor het eerst dat we na een handsbal een strafschop tegen krijgen die in mijn beleving onterecht is", zegt Slot tegen ESPN. "Ik ken de Europese regel niet, maar ik weet vrij zeker dat het in Nederland geen strafschop is als je de arm langs het lichaam hebt. Dat is de regel. Dan is er hooguit nog een discussie of een bal richting goal gaat en hoe ver de armen van het lichaam zijn. Volgens mij was dat niet meer dan tien centimeter, dus het was lachwekkend, deze strafschop. Oh, ik moet uitkijken met welk woord ik gebruik."

"Mijn tekortkoming, of mijn kracht, is dat ik alles onthoud wat er in het verleden is gebeurd. In de Conference League-finale was er een handsbal waarbij de arm vele malen verder van het lichaam was dan hier", roept Slot in herinnering. "Ik zeg niet dat de scheidsrechter daar nu rekening mee moet houden, maar het is wel frustrerend. Vorige week kregen we tegen Sparta een strafschop tegen nadat Mats Wieffer zijn lichaam iets draaide, waarna Bart Vriends met de bal naar de hand slaat en het geen strafschop is. Die handsballen zitten ons nog niet echt mee. Maar gelukkig ging de strafschop er niet in."