Soap lijkt ten einde: 'Yilmaz is woensdag op de club en traint dan gewoon mee'

Burak Yilmaz zou niet blij zijn geweest met de achterstallige betalingen van Fortuna Sittard en kondigde zondag zijn vertrek bij de Limburgse club aan, maar nu lijkt het erop dat de Turkse spits woensdag weer op het trainingsveld staat. Fortuna maakt dinsdag de salarissen voor de maand maart over.

Voor het stadion moest het nodige nog betaald worden en dat heeft vertraging opgeleverd bij de betaling van de salarissen. “In verband met onvoorziene kosten in het stadion hadden we in maart hogere verplichtingen dan begroot”, legt algemeen directeur Ivo Pfennings uit bij De Limburger. “Omdat we de garantie hadden dat we het resterende bedrag bestemd voor de salarissen op tijd zouden krijgen, heb ik besloten die kosten eerder te betalen. Maar doordat de uitbetaling van dat bedrag op zich liet wachten, konden we de salarissen voor deze ene keer niet tijdig overmaken.”

Volgens Pfennings is het ‘complete onzin’ dat de spelersgroep wilde staken. “Achteraf was het een verkeerde beslissing van mij, want dit zorgt voor onnodige onrust. Als ik de betreffende crediteur had gevraagd om uitstel van betaling, was dat geen probleem geweest."

Yilmaz woensdag weer terug

Het uitblijven van de betaling werd door vele media gekoppeld aan het bericht op Instagram van Yilmaz, maar dat is volgens de club onterecht. "Beide zaken staan volkomen los van elkaar”, geeft Pfennings aan. “Burak was, zeker als aanvoerder, op de hoogte van de reden van het later overmaken van de salarissen. Hij is woensdag op de club en traint dan gewoon mee.”