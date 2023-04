Studio Voetbal bespreekt toptransfer bij PSV en schrikt van Simons

Ibrahim Sangaré is zijn basisplaats bij PSV kwijtgeraakt. De middenvelder begon in de afgelopen drie competitiewedstrijden op de bank, terwijl hij een hoge transferwaarde vertegenwoordigt; volgens FootballTransfers is alleen Xavi Simons meer geld waard. Pierre van Hooijdonk heeft begrip voor de reserverol; Ibrahim Afellay wat minder.

De 25-jarige Sangaré zat op de bank tegen NEC, Excelsior en FC Volendam. "Ik snap zijn reserverol tegen de mindere tegenstanders, omdat Erick Gutiérrez wat rustiger en comfortabeler aan de bal is", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "In die wedstrijden heb je de bal vaker dan tegen de sterkere tegenstanders. Het is wel zuur, omdat je Sangaré in de winter voor veel geld kon verkopen."

Van Hooijdonk sluit niet uit dat die transfer alsnog plaatsvindt in de zomer. Sangaré is op te halen voor een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro. "In Nederland krijgt hij veel kritiek, maar we kijken hier altijd wat iemand mét een bal kan. Hij is groot en sterk, hij heeft het profiel om naar de Premier League te gaan. Hij heeft power. Bij een middenmoter in de Premier League zou hij alles spelen."

Het is de vraag of Sangaré volgende week, tegen een 'grotere tegenstander' als Ajax, wel een basisplek krijgt van Ruud van Nistelrooij. Afellay zou Sangaré eigenlijk altijd opstellen, maar zeker in de grote wedstrijden. "Hij doet natuurlijk het nodige verkeerd aan de bal, maar hij verovert veel ballen en brengt fysieke kracht met zich mee. Ik zou hem zeker op het middenveld zetten. Ik zou hem laten spelen op de plaats van Gutiérrez."

Tegen FC Volendam (2-3 zege) was zondag wel een basisplaats ingeruimd voor Xavi Simons, al werd de spelmaker na 68 tegenvallende minuten gewisseld. De analisten schrokken van zijn optreden. "Simons speelde zijn slechtste wedstrijd die ik hem heb zien spelen bij PSV", zegt Van Hooijdonk, die bijval krijgt van Rafael van der Vaart. "Dramatisch was hij."