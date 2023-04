Stuntploeg Brighton hard op weg naar Europees voetbal na slachtpartij tegen Wolves

Brighton & Hove Albion heeft zaterdag op indrukwekkende wijze onderstreept dat het een voorname kandidaat is voor de vijfde plaats in de Premier League. Op eigen veld waren The Seagulls veel te sterk voor Wolverhampton Wanderers, dat op een 6-0 nederlaag werd getrakteerd. Smetje op de galavoorstelling was het uitvallen van Joël Veltman, die na een uur zichtbaar aangeslagen naar de kant ging.

Op het moment dat het mis ging voor Veltman leidde Brighton al met 5-0. Deniz Undav opende al in de zesde minuut de score, waarna de ploeg van trainer Roberto de Zerbi, die Veltman een basisplaats toebedeelde, nog voor rust veel verder uitliep. Twee treffers van Pascal Gross en eentje van Danny Welbeck zorgden voor een 4-0 ruststand.

In het tweede bedrijf ging Brighton vervolgens vrolijk verder. Kort na de hervatting liet ook oud-Manchester United- en Arsenal-aanvaller Welbeck zijn tweede van de middag aantekenen. Vervolgens beleefde Veltman zijn pijnlijke moment toen hij met een op het oog pittige hamstringblessure het veld moest verlaten. Amper twee minuten later had ook Undav zijn tweede van de middag te pakken. Met een fraaie lob verschalkte hij Wolves-keeper José Sá, waarmee hij voor de afgetekende 6-0 eindstand tekende.

Brighton staat ondanks de ruime zege voorlopig nog achtste op de ranglijst in de Premier League, maar speelde minder wedstrijden dan de directe concurrenten. Zo staat de ploeg van De Zerbi nu op een puntje van nummer zeven Liverpool en twee punten achter nummers de nummers vijf en zes, Tottenham Hotspur en Aston Villa. Die laatste twee speelden echter al twee duels méér dan de ploeg van Veltman, terwijl Liverpool één extra wedstrijd achter de rug heeft.



Overige uitslagen Premier League:

Crystal Palace - West Ham United 4-3

Brentford - Nottingham Forest 2-1