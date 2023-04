Tadic: 'Alle andere clubs hebben een pact gesloten tegen Ajax'

Dusan Tadic merkt veel afgunst richting Ajax. In een interview met het Servische Mozzart Sport zegt de aanvoerder zelfs dat andere clubs uit de Eredivisie een 'pact' hebben gesloten om samen ten strijde te trekken tegen de Amsterdammers. Daardoor is het voor Ajax moeilijker dan voor andere clubs om kampioen te worden, stelt Tadic.

"Dat hoort er allemaal bij", zegt Tadic over de kritiek op hemzelf en op Ajax. "Het is ieder jaar hetzelfde, al hadden we in voorgaande seizoenen een veel sterkere ploeg. Daardoor konden we die last makkelijker dragen. Mensen houden van Ajax of haten Ajax. De frustratie komt doordat de club zo groot is en vaak prijzen pakt. Hetzelfde zie je bij Bayern München in Duitsland. Mensen wachten op het moment dat je verliest, zodat ze de spot met je kunnen drijven. Dat is normaal en dat bewijst hoe groot de club is."

"Het is voor Ajax het moeilijkst om kampioen te worden, want andere clubs hebben een pact om tegen onze club te vechten. Daarom wordt voortdurend van een mug een olifant gemaakt en wordt op verschillende manieren geprobeerd onrust te veroorzaken in onze ploeg", vermoedt Tadic. Hij refereert daarmee indirect aan incidenten waar hij zelf bij betrokken was, zoals het gebaar richting Orkun Kökçu of de aanvoerdersband voor Syrië en Turkije.

"Het heeft geen invloed op mij. Het is een compliment dat mensen niet tegen het succes van Ajax kunnen", vindt Tadic. "Dat is altijd zo geweest, al gaven we ze voorheen minder ruimte, omdat we meer wedstrijden wonnen. Zodra je verliest of gelijkspeelt, weet je wie de aanval gaat inzetten." De aanvaller laat zich niet van de wijs brengen. "We wonnen elk jaar prijzen en ik werd steeds MVP van de competitie, dus ik twijfel niet aan wie ik ben."

