Ten Hag niet verbaasd na goed ingeschoten penalty's: 'Trainen het hele seizoen erop'

Voor Erik ten Hag was het geen verrassing dat zijn ploeg via penalty’s won van Brighton and Hove Albion en de finale van de FA Cup bereikte. Manchester United schoot alle strafschoppen binnen en zag Solly March één keer missen, waardoor het won.

Ten Hag wil van niks afhankelijk zijn dit seizoen en laat de spelers het hele jaar door oefenen op het nemen van een stafschop. “We trainen het hele jaar door op penalty’s”, geeft de trainer aan bij Ziggo Sport. “Dat betaalt zich uit. Wij trainen het hele seizoen heel bewust op penalty’s. Zeker in het Engels voetbal, maar ik deed het in Nederland ook. Het kan van doorslaggevende betekenis zijn voor wel of niet winnen van een prijs.”

Na het mindere resultaat van donderdag tegen Sevilla (3-0 verlies) moest de ploeg zich herstellen en dat deed het team uitstekend volgens Ten Hag. “Vooral ook voor de prestatie van het team, na donderdagavond. Daar zag ik een onherkenbaar elftal en vandaag kwamen we weer terug. We hadden ontzettend veel karakter. Dat was ook nodig tegen een goede ploeg als Brighton. Het was heel dichtbij elkaar, ook qua kansen. We moesten er hard voor werken, goed voetballend team, moeilijk om druk op ze te krijgen. Dat hebben we wel gedaan. We moesten heel hard werken om de bal te krijgen en als we het duel dan wonnen, lag het ook heel erg open bij hun.”

Nu ligt de focus niet gelijk op de FA Cup-finale tegen stadgenoot Manchester City, maar eerst moet er een plek in de top vier veiliggesteld worden. “We moeten alleen eerst bij de eerste vier komen, dat is zo belangrijk voor deze club. Willen we Man United weer terugbrengen, dan moet je naar die Champions League. Voor alles, de aantrekkingskracht, de aantrekkingskracht voor de transfermarkt, dus we moeten er alles aan doen om daar te geraken en daarna gaat de focus op City”, sluit Ten Hag af.