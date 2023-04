Theo Janssen ontsteekt in woede: 'Het slaat helemaal nergens op, hij is veel te gretig'

Theo Janssen vindt dat de handsbal van Dayot Upamecano in de eerste helft van de wedstrijd tussen Bayern München en Manchester City niet met een penalty bestraft had moeten worden. De analist is van mening dat Clément Turpin te 'gretig' is om zijn stempel te drukken.

De bal werd vlak voor rust in het voordeel van Manchester City op de penaltystip gelegd nadat Upamecano van dichtbij de bal tegen zijn hand geschoten kreeg. "De bal schampt zijn arm en hij probeert zijn arm achter zijn rug te doen. Serieus, die bal verandert niet eens van richting. Dit is zo licht, het slaat helemaal nergens op. De scheidsrechter is veel te gretig om op elk moment dat hij het kan doen een kaart te geven", aldus Janssen in de studio van RTL 7.

De bal veranderde door de arm van Upamecano inderdaad nauwelijks van richting, maar de centrale verdediger draaide wel met zijn rug naar de situatie toe, waardoor zijn arm los van zijn rug kwam. "Ze moeten de regel aanpassen", vindt Hedwiges Maduro. "Hij heeft de intentie om zijn hand achter zijn rug te hebben. Hij kijkt niet eens naar de bal en dan wordt vanaf twee meter de bal tegen zijn hand geschoten."

Ron Vlaar is van mening dat Upamecano niet slim met de situatie omging. "Het probleem is dat hij draait en geen zicht meer op de bal heeft. Dat is gewoon echt heel dom."