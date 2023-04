'Toekomst van Wijnaldum ongewis: Roma heeft twijfels bij Oranje-international'

AS Roma lijkt niet van plan om langer door te gaan met Georginio Wijnaldum. De middenvelder wordt dit seizoen door de Italianen gehuurd van Paris Saint-Germain, maar heeft nog amper gespeeld namens zijn tijdelijke werkgever. Daarom twijfelt men in Rome wat men met Wijnaldum aan moet.

De 32-jarige Rotterdammer kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Roma, maar raakte al snel zwaar geblesseerd. Inmiddels is hij weer terug, al staat de teller wat wedstrijden betreft pas op zeven. Daarin wist Wijnaldum een keer het net te vinden. Bondscoach Ronald Koeman haalde de ervaren middenvelder tijdens de afgelopen interlandperiode weer bij Oranje. Dat werd nog geen doorslaand succes.

Artikel gaat verder onder video

In de tussentijd is men bij Roma druk bezig met het nieuwe seizoen. Het is volgens La Gazzetta dello Sport allesbehalve zeker of Wijnaldum er dan ook nog bij is. Roma heeft de optie om hem definitief over te nemen van PSG, maar twijfelt daar sterk over. Het lijkt er dus op dat Wijnaldum terug gaat keren naar Parijs, waar hij nog tot medio 2024 onder contract staat. Er lijkt daar echter weinig plek voor Wijnaldum.

De beslissing is nog niet genomen en Wijnaldum heeft nog tot het einde van het seizoen om zich te laten zien aan trainer José Mourinho. Roma is nog in de race voor een plekje bij de top vier en dat geeft recht op een ticket voor de Champions League. Momenteel staat Roma zesde, zondag wacht een wedstrijd tegen Sampdoria. Daarnaast spelen de Romeinen in de kwartfinale van de Europa League binnenkort tegen Feyenoord.