Toekomst Yilmaz bij Fortuna Sittard blijft een vraagteken: 'Wil hij nog een jaar voetballen?'

Burak Yilmaz was afgelopen week zoals wel vaker dit seizoen hét onderwerp van gesprek bij Fortuna Sittard. De Turkse aanvaller baarde vorig weekend opzien door na de belangrijke overwinning op FC Groningen een mysterieus bericht over zijn toekomst op Instagram te plaatsen. Het had er even veel van weg dat hij met onmiddellijke ingang zou vertrekken bij Fortuna Sittard, maar dat was niet het geval. Of dat na dit seizoen wél gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Fortuna Sittard verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door Yilmaz naar de Eredivisie te halen. Met de Turkse goalgetter in de punt van de aanval hoopten de Limburgers de stap naar het linkerrijtje te kunnen zetten, maar in plaats daarvan hebben ze de komende tijd nog wel wat punten nodig om zich te verzekeren van een langer verblijf in de Eredivisie. Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard denkt dat het bericht van Yilmaz ‘een combinatie van irritatie en emotie’ was. “Misschien is het een beetje een optelsom van. Het seizoen wat niet helemaal loopt zoals hij gehoopt had, zeker op persoonlijk vlak. Daarnaast het hele verhaal over de wisselwerking met de fans”, zei Ars zondag bij ESPN.

Yilmaz werd vorige week uitgefloten door de eigen aanhang, iets wat bij hem in het verkeerde keelgat schoot. De voormalig international van Turkije was er zodanig klaar mee dat hij na de wedstrijd tegen FC Groningen op Instagram een bericht plaatste waarin hij hintte op een vertrek uit Limburg. “Dat was voor hem vorige week denk ik wel even een druppel. Dan gooit hij vanuit emotie een bericht de wereld in. Het was in principe wel duidelijk inderdaad, maar ook weer niet. Uiteindelijk zei hij dat hij het niet zo bedoeld had. We hebben later gesprekken gevoerd en daarin gaf hij ook aan dat hij in de emotie zat”, vertelde Ars.

Wat Yilmaz nou precies met dat bericht bedoelde blijft dus een vraagteken. Dat geldt ook voor zijn toekomst bij Fortuna Sittard. Yilmaz tekende vorig jaar een contract voor vijf jaar bij Fortuna Sittard, waarvan twee jaar als voetballer en de resterende jaren als trainer. Het is momenteel echter nog de vraag of hij ook volgend seizoen in de kleuren van de Limburgse middenmoter te zien is. “Na dit jaar gaan we evalueren, dat is met name voor hemzelf ook belangrijk om te kijken wat hij nou wil. Wil hij nog een jaar voetballen of wil hij misschien in een andere rol actief blijven? Hij is onderdeel van de Fortuna-family zoals dat zo mooi heet. Duidelijk is dat hij het seizoen gaat afmaken met ons en na dit seizoen gaat hij kijken wat hij verder wil doen”, aldus Ars.