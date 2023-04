Twee fraaie treffers bezorgen Chelsea nieuwe domper in Premier League

Chelsea is in de 28ste speelronde tegen een domper aangelopen. De Londenaren leken de weg naar boven te hebben gevonden, maar vielen in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa opnieuw door de mand. Twee fraaie treffers bezorgden de ploeg van Graham Potter een nieuwe nederlaag: 0-2.

De rust leek voor even te zijn wedergekeerd bij Chelsea. De ploeg van Potter verkeerde lange tijd in een vormcrisis, maar was de afgelopen drie speelrondes ongeslagen. Chelsea staat nog steeds slechts tiende in de Premier League. De weg omhoog moest worden voortgezet tegen nummer elf Aston Villa.

De Londenaren waren in de eerste helft de ploeg met de meeste kansen, maar tot een doelpunt kwamen ze niet. Daarentegen sloeg Aston Villa wel toe in de achttiende minuut: Marc Cucurella kopte een lange bal ongelukkig door en zette hiermee Ollie Watkins vrij de goal. De linkerspits van Villa maakte de kans fraai af door de bal over Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga te stiften. Zodoende gingen de bezoekers met een verrassende voorsprong aan de thee.

Chelsea moest in de achtervolging, maar die boodschap werd ongeveer tien minuten na rust nog ingewikkelder. Aston Villa sloeg op prachtige wijze toe uit de eerste hoekschop die ze kregen in de wedstrijd. John McGinn kon een afvallende bal heerlijk in de rechterhoek schieten en bracht daarmee de marge op twee.

Vlak na die domper was het voor Potter tijd om te wisselen. Winteraankoop Noni Madueke, die nog amper heeft gespeeld bij Chelsea, kwam in de ploeg en ook N’Golo Kante maakte zijn rentree. De middenvelder was sinds augustus uitgeschakeld wegens een hamstringblessure en miste daardoor onder meer het WK. Kante kreeg in de 66ste minuut dé kans om Chelsea terug in de wedstrijd te brengen, maar zijn schot ging naast. Aston Villa hield stand en trok de knappe overwinning over de streep. Hierdoor gaat de ploeg van Unai Emery over Chelsea heen en bezet het nu de negende plaats in de Premier League.