Uit de hand gelopen Klassieker is ook internationaal groot nieuws

Het incident waarbij Davy Klaassen woensdagavond een hoofdwond opliep wordt ook internationaal groot uitgemeten. Dit wordt er in het buitenland geschreven over de tumultueus verlopen Klassieker tussen Feyenoord en Ajax.

"Zwarte avond in De Kuip", vat Het Laatste Nieuws de ontmoeting tussen de aartsrivalen samen. Het Nieuwsblad noemt de clash tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker 'pure oorlog'. Sporza rept over een 'bedroevende bekeravond'.

Artikel gaat verder onder video

Ook in Duitsland wordt is er veel aandacht voor het aanstekerincident. "Opeens viel Klaassen op de grond. Toen hij weer opstond, zat zijn achterhoofd al onder het bloed. De oud-speler van Werder Bremen liep overstuur naar scheidsrechter Allard Lindhout en beschreef wat er was gebeurd", aldus Kicker. BILD deelt op de website de beelden van het incident met de kop Blut-Schande. Vrij vertaald: bloedschandaal.

In Frankrijk wordt er nauwelijks over de wedstrijd zelf, maar vooral over het incident in de 62ste minuut geschreven. "De halve finale tussen Feyenoord en Ajax werd gekenmerkt door het incident waarbij Davy Klaassen het middelpunt was. In de tweede helft werd de Oranje-international geraakt door een vanaf de tribune gegooid voorwerp waarbij hij een hoofdwond opliep", aldus L'Équipe.

The Sun noemt de sfeer in De Kuip 'vijandig'. "Feyenoord tegen Ajax werd TWEE keer stilgelegd", doelt de Engelse boulevardkrant ook op het vuurwerkincident aan het begin van de wedstrijd. "Klaassen bloedde nadat hij door een voorwerp uit het publiek werd geraakt en het stadion stond vol rook."

Volgens het Spaanse Marca was de halve finale tussen Feyenoord en Ajax 'doorspekt met controverse'. "De Klassieker begon al te laat door fakkels en de boel raakte verhit na de 1-2. De aanvoerders, Kökçü en Tadic, kregen ruzie en Klaassen, de maker van het doelpunt, werd geraakt door een voorwerp uit het publiek, die een nogal spectaculaire blessure bij de international veroorzaakte."