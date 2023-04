Valentijn Driessen: 'Ajax heeft Feyenoord en de KNVB gered'

Valentijn Driessen vraagt zich af hoelang wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax nog op deze manier kunnen doorgaan. Woensdagavond liep de ontmoeting tussen de aartsrivalen in de halve finale van de KNVB Beker compleet uit de hand toen Davy Klaassen door een uit het publiek gegooide aansteker een hoofdwond opliep. De middenvelder was zo duizelig dat hij de wedstrijd niet kon voortzetten.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax werd in totaal twee keer stilgelegd. Vrijwel meteen na de aftrap ging het voor de eerste keer mis door enorme rookontwikkeling. "Voor de zoveelste keer ging het woensdag dus mis bij een Klassieker, terwijl al jarenlang geen supporters van de bezoekende club welkom zijn. De halve eindstrijd werd ontsierd door talloze misstanden”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

De wedstrijd lag na het aanstekerincident bijna een halfuur stil. "Het was aan Ajax te danken dat de wedstrijd sowieso niet definitief werd gestaakt, waarmee de Amsterdammers Feyenoord en de KNVB redden. De directies van Feyenoord en Ajax werden tijdens het tijdelijke oponthoud verteld dat bij het opnieuw stilleggen op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de wedstrijd niet uitgespeeld zou worden", aldus Driessen.

Het incident rond Klaassen stond volgens de journalist niet op zichzelf. "Want het was al ver voor aanvang van de halve bekerfinale de staat van beleg in Rotterdam. De Ajacieden, in tegenstelling tot bij de competitiewedstrijd met de eigen spelersbus, werden geëscorteerd door een politiemacht met twee waterkanonnen van Duitse makelij. Eerder werden deze voertuigen ingezet bij de demonstraties van Extinction Rebellion op de A12."

Ook de vuurwerkactie noemt Driessen ‘de waanzin ten top’. "Tegelijkertijd gingen er achter een van de doelen zware vuurwerkbommen af en kwamen er vuurpijlen op het veld. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner werd net niet geraakt. Ajacied Klaassen kwam er beduidend slechter vanaf, alhoewel hij als laatste mocht juichen omdat Ajax zich uiteindelijk plaatste voor de bekerfinale tegen PSV. Weer in De Kuip in Rotterdam, op 30 april."