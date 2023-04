Valentijn Driessen krijgt berichtje 'van een of andere zuurpruim' over Feyenoord-fans

Valentijn Driessen heeft genoten van de sfeer in De Kuip tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma. De supporters gaven gehoor aan een oproep van trainer Arne Slot om geen vuurwerk af te steken, maar zorgden wel voor sfeer met allerlei opblaasvoorwerpen.

"Ik vond het echt geweldig, maar ik heb net een bericht gekregen van een of andere zuurpruim – in die categorie zit ik helemaal niet, natuurlijk - dat we veel te positief zijn over Feyenoord-fans", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Het was gewoon echt een geweldige avond, in alles. Iedereen gedroeg zich eindelijk normaal."

"Die actie met die opblaaskrokodillen, -penissen, -vrouwen, -hamers… Het was echt geweldig", vervolgt de chef voetbal van de krant. "Het was een geweldige sfeer. De interactie tussen de fans en de spelers was er. Ook zonder vuurwerk en fakkels kun je een geweldige sfeer creëren."

Volgens Driessen mag Feyenoord ook trots zijn op het resultaat. "Je moet wel eerlijk zijn: AS Roma heeft een uitstekende ploeg met topspelers. Als je dan met 1-0 wint, heb je het prima gedaan." Volgende week hopen de Rotterdammers de klus te klaren in Rome.