Valentijn Driessen noemt twee Feyenoorders die van 'Champions League-niveau' zijn

Valentijn Driessen is diep onder indruk van het vertoonde spel van Orkun Kökçü en Mats Wieffer in de kwartfinale van de Europa League tussen Feyenoord en AS Roma (1-0). De middenvelders hebben donderdagavond laten zien van Champions League-niveau te zijn, schrijft de journalist in zijn column in De Telegraaf.

Kökçü was volgens Driessen de beste man van het veld. "Hij gaf persoonlijk zijn visitekaartje af voor de Europese top. Met de intensiteit waarmee hij speelt, het druk zetten, z'n zuiverheid aan de bal, z'n passing in de diepte en z’n strijd nam de Turkse international Feyenoord ouderwets op sleeptouw", schrijft hij. "Wat vooral opviel was dat hij altijd één of twee stappen vooruit dacht en daarnaar handelde. Daarbij in aanmerking genomen dat Kökcü vanwege de ramadan de hele dag niet had gegeten en gedronken."

Artikel gaat verder onder video

Wieffer wordt door Driessen de 'ideale adjudant' van Kökçü genoemd. "De neo-international pikt de kruimels op, maakt continu zijn loopacties en is eigenlijk altijd aanspeelbaar. Op een enkel slordigheidje na is hij aan de bal net zo vast als Kökcü. Al beperkt hij zich meer tot het kortere spel. Omdat het soms toch net iets te snel ging voor Wieffer, maakte hij enkele overtredingen. Al na 18 minuten stond hij met geel op het veld. Wel na een actie waarmee hij de Romeinse smaakmaker en spelbepaler Paulo Dybala uit de wedstrijd trapte", gaat hij verder.

Hoewel Wieffer na zijn vroege gele kaart nog een aantal keer met vuur speelde, liet Slot hem staan. "Het tekent het vertrouwen van de trainer in Wieffer, want bij Ajax-Feyenoord bedacht Slot zich geen moment toen Quilindschy Hartman snel in de wedstrijd tweemaal in de fout ging en geel kreeg. De verdediger werd zonder pardon naar de kant gehaald", aldus Driessen. "Hoewel Wieffer zei dat die kaart 'niet lekker voelde in het verloop van de wedstrijd' was het knap dat hij als onervaren speler niet over de grens ging. Los van zijn winnende doelpunt - 'laat ik eens schieten' - zijn wedstrijden op Europees niveau met een tegenstander van het kaliber AS Roma geweldig voor de ontwikkeling van de 23-jarige Tukker."