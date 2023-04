Van der Gragt blijft niet lang stilzitten: AZ spreekt van 'belangrijke slag'

Stefanie van der Gragt is bezig aan haar laatste maanden als professioneel voetbalspeelster. De ervaren Oranje-international maakte dinsdag bekend dat ze er na het WK van komende zomer mee stopt. Van der Gragt zal niet heel lang stilzitten, want ze wordt met ingang van volgend seizoen de technisch manager van AZ Vrouwen.

Dat maakte de club uit Alkmaar woensdagmorgen bekend. AZ en Van der Gragt zijn geen onbekenden van elkaar. De voetbalster werd in het seizoen 2009/2010 landskampioen met AZ Vrouwen en voegde een jaar later ook de beker toe aan haar prijzenkast. Bovendien liep Van der Gragt ook al een tijdje stage bij AZ O16.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ is erg gelukkig met de aanstelling van Van der Gragt als technisch manager van AZ Vrouwen. “Met het aantrekken van Stefanie hebben we een hele belangrijke slag geslagen. Stefanie kent de voetbalwereld door en door en heeft een wereldwijd netwerk. Met haar aan het roer van AZ Vrouwen gaan we op onze manier bouwen aan een succesvolle periode”, zegt Eenhoorn op de clubsite.

Van der Gragt kan na het WK met de Oranjeleeuwinnen komende zomer meteen aan de bak in haar nieuwe functie. AZ maakte eind vorig jaar bekend dat het vrouwenvoetbal terugkeert bij de club. AZ Vrouwen vervangt met ingang van volgend seizoen het huidige VV Alkmaar, dat uitkomt op het hoogste niveau. Veel potten kan VV Alkmaar niet breken. Het haalde slechts elf punten uit achttien wedstrijden en staat daarmee voorlaatste in de Azerion Vrouwen Eredivisie.