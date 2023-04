Van Dijk opnieuw afgemaakt in Engeland: 'Dit leek wel een schooljongen'

Virgil van Dijk kent een zwak seizoen bij Liverpool en staat met zijn club achtste in de Premier League. Zondag werd er wel een puntje gepakt tegen koploper Arsenal, maar andermaal maakte de Nederlander geen goede indruk. Hij werd na afloop behoorlijk door het slijk gehaald door Gary Neville.

De analist van Sky Sports ziet dat er dit seizoen weinig meer over is van de vaak geroemde defensie van The Reds, die teleurstellen in de Premier League. "Er is altijd wat geluk rond de verdediging van Liverpool. Ze worden verdedigd omdat ze de afgelopen jaren krediet hebben opgebouwd. Maar met deze prestaties wordt het heel moeilijk om dat te blijven doen", aldus de oud-speler van Manchester United.

Van Dijk was op Anfield betrokken bij beide tegendoelpunten van Liverpool. Bij de 0-1 leverde hij de bal zomaar in bij Gabriel Martinelli en bij de 0-2 was de verdediger spits Gabriel Jesus helemaal uit het oog verloren. Neville zag in Liverpool hoe ontzettend moeilijk Van Dijk het had. "Dit is gewoon pure wanhoop, het is niet eens frustratie. Hij wordt gewoon twee keer aan de kant gezet."

Ook enkele ploeggenoten moeten het ontgelden. Liverpool moet in de slotfase van de competitie aan de bak om nog Europees voetbal te gaan bereiken. Het verschil met de top vier is al twaalf punten. "Ze voeren de basis niet eens uit", aldus Neville. "Trent Alexander-Arnold sprint niet eens meer terug naar acht, terwijl Van Dijk maar wat in de rondte draait en iemand laat struikelen. Hij leek wel een schooljongen."