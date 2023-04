Van Hanegem: 'Ik hoorde van de mensen die het kunnen weten wat er allemaal op het veld is gevonden na de Klassieker'

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad nogmaals teruggeblikt op het incident met Davy Klaassen tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax. De middenvelder werd in de tweede helft getroffen door een uit het publiek gegooid voorwerp, waar hij een lelijke hoofdwond aan overhield. Volgens Van Hanegem zijn er na afloop van De Klassieker behoorlijk veel voorwerpen op het veld gevonden die daar niet thuishoorden.

"Bij Feyenoord ging het ook na de 5-1 tegen RKC nog over het gooien en het vuurwerk", aldus Van Hanegem, die vorige week in de Willem & Wessel-podcast het incident ook al besprak. "Het is tijd dat de mensen in het stadion elkaar er op aan gaan spreken als het fout gaat. Dat is een hele klus want ik hoorde van de mensen die het kunnen weten wat er allemaal op het veld is gevonden na de Klassieker en dan hebben we het niet over één aansteker of batterij. En ook niet over tien."

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax werd twee keer stilgelegd. De eerste keer was vrijwel direct na de aftrap, toen er door een vuurwerkactie een enorme rookontwikkeling ontstond. "En die vieze zwarte rook bij de start, niemand vindt dat toch mooi? Dat moet echt veranderen zoals je ook moet stoppen om spelers die warmlopen met bier te bekogelen. Het bezorgt de club problemen en dat kan niet de bedoeling zijn."

FootballTransfers: Vijf mogelijke vervangers bij een vertrek van Santiago Giménez bij Feyenoord

De Kuip was zondag tegen RKC Waalwijk voorzien van metershoge netten rondom het veld. Ook in de resterende wedstrijden van het seizoen zal de grasmat worden afgeschermd. Hiermee hoopt Feyenoord nieuwe incidenten te voorkomen. "Daarom begrijp ik heel goed dat directeur Dennis te Kloese die netten blijft ophangen en dat spelers de supporters vragen zich te gedragen de komende weken. En ja, het gebeurt niet alleen bij Feyenoord maar bij veel meer clubs. Maar die moeten hun eigen zaakjes op orde krijgen zoals Feyenoord dat in de Kuip zelf moet regelen."