Van Hanegem verrast door Wellenreuther en ziet 'nieuwe Diederik Gommers' bij Sparta

Timon Wellenreuther heeft Willem van Hanegem positief verrast. De tweede doelman van Feyenoord, die momenteel onder de lat staat bij absentie van de geblesseerde Justin Bijlow, maakte zondag een prima indruk op De Kromme.

'Ook ik hield eerst mijn hart vast als Timon Wellenreuther in actie moest komen', bekent Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad, 'maar nu is hij al echt belangrijk geweest.' Mede door een gestopte strafschop van de Duitser won Feyenoord de Rotterdamse derby bij Sparta, waardoor de club opnieuw een belangrijke stap naar de landstitel zette. 'Feyenoord straalt echt uit de titel te willen en dat die keeper zo’n belangrijke rol heeft, is geinig', schijft Van Hanegem.

Nieuwe Diederik Gommers

Het valt Van Hanegem op dat verdedigers 'ook zomaar een spits omver mogen lopen' tegenwoordig. 'Die Eerdhuijzen en Vriends van Sparta deden het ook voortdurend', signaleert het Feyenoord-icoon. 'Bij die Vriends, die gek genoeg geen penalty tegen kreeg toen hij de bal wegtikte, denk ik inmiddels dat al die tv-optredens hem beter af gaan dan anderhalf uur verdedigen. Het is een beetje de nieuwe Diederik Gommers, zo vaak is die gozer op televisie.'

Brobbey

Waar Feyenoord een goede indruk op Van Hanegem maakte, heeft hij dan weer geen goed woord over voor de aartsrivaal. 'Ajax gelooft er zelf ook niet meer in', concludeert hij na het gelijkspel van de Amsterdammers bij Go Ahead Eagles. Het verbaast hem bovendien dat Brian Brobbey geen hele wedstrijd kan spelen. 'Hoe kan dat? Die gozer traint toch gewoon met de selectie van Ajax mee? Of zien ze hem pas op zondag in de kleedkamer en horen ze wel wat hij heeft gedaan die week?', vraagt Van Hanegem zich af.