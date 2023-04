Van Hooijdonk weerlegt felle kritiek op Weghorst: 'Dom gelul van mensen'

Sydney van Hooijdonk scoort de laatste weken als een tierelier bij sc Heerenveen. De 23-jarige spits trof in de laatste vier wedstrijden zes keer doel in de Eredivisie en wordt voorzichtig vergeleken met Manchester United- en Oranje-spits Wout Weghorst.

Die vergelijking begrijpt Van Hooijdonk wel, zegt hij in gesprek met ESPN. "Dat hoor ik wel vaker", zegt de zoon van voormalig international Pierre van Hooijdonk. "Ook toen hij bij AZ en Heracles zat al." Hij bewondert Weghorst om de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. "Ik vind hem een goede spits geworden, heb er echt respect voor hoe hij zich heeft ontwikkeld naar dit niveau."

Ten opzichte van Weghorst denkt Van Hooijdonk dat hij in bepaalde opzichten niet minder is. "Ik denk qua traptechniek dat ik daar beter in ben", lacht hij enigszins besmuikt. "Maar er zijn ook punten waar hij beter in is. Maar ik snap de vergelijking; de lengte, de motoriek die er niet uitziet als bij sommige stilisten", somt Van Hooijdonk op.

In Engeland waren de kritieken de laatste maanden niet mals voor Weghorst, die ondanks de bergen werk die hij verzette maar twee keer scoorde voor The Red Devils en inmiddels zijn basisplaats kwijt is. "Ik wordt wel een beetje moe van de opmerking dat hij niet goed kan voetballen", zegt Van Hooijdonk. "Denk je dat Erik ten Hag, één van de beste trainers, hem zo vaak zou opstellen als hij niet kon voetballen? Eigenlijk gewoon dom gelul van mensen."