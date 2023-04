Bert van Marwijk deelt sneer uit aan adres van AS Roma: 'Weerzinwekkend was het'

Bert van Marwijk hoopt dat Feyenoord donderdagavond revanche kan nemen op AS Roma. De voormalig hoofdtrainer van de Rotterdammers baalt nog altijd van de verloren Conference League-finale van vorig seizoen. Van Marwijk was toeschouwer bij de finale en was niet te spreken over het gedrag van een persoon.

"Ik heb me tijdens die finale zo enorm gestoord aan het gedrag van Mourinho", vertelt de 70-jarige oud-trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het zuigen, het sarren, het uitdagen; weerzinwekkend was het. Toch weet je dat je vanavond hetzelfde kunt verwachten, van zijn spelers net zo goed. Arne zal het zijn spelers ongetwijfeld op het hart gedrukt hebben. Maar voor de volledigheid nog maar een keer: Feyenoord moet niet van de kook raken door welke vorm van intimidatie dan ook. Want dat is precies wat AS Roma wil."

Van Marwijk is zeer te spreken over het huidige Feyenoord, dat hard op weg is naar de landstitel. "Neem de centrale verdedigers Gernot Trauner en Dávid Hancko, die uitstralen elke tegenstander op te willen vreten. Kijk hoe Orkun Kökçü, als aanvoerder écht een leider geworden, onverschrokken over dat veld loopt. Mats Wieffer idem dito. Zoals Santiago Giménez de over-mijn-lijk-mentaliteit belichaamt die Pierre van Hooijdonk net zo eigen was. Man, ik geniet zo ongelooflijk van dit elftal. Feyenoord is voor niemand bang; dát straalt deze ploeg uit."

In 2002 won Van Marwijk met Feyenoord de UEFA Cup. Dat was meteen de laatste Europese prijs voor een Nederlandse club. De geboren Deventenaar denkt dat Feyenoord het, met de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd op zak, kan redden tegen Roma. "Op voorwaarde dus dat Feyenoord zich niet gek laat maken door die Italianen. Hou het hoofd koel, zou ik willen zeggen. En: haal uit dat tergen en provoceren juist motivatie." Roma en Feyenoord trappen vanavond om 21.00 uur af in een volgepakt Stadion Olimpico.