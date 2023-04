Vandaag Inside fileert John Heitinga: 'Wat is dit voor onzin, joh?'

Johan Derksen en René van der Gijp vinden John Heitinga niet geschikt als hoofdtrainer van Ajax voor de lange termijn. Het is nog onduidelijk of de voormalig verdediger ook volgend seizoen aan het roer staat in de Johan Cruijff ArenA.

Heitinga deed afgelopen weekend van zich spreken door na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0) hard uit te halen naar de arbitrage. Het doelpunt dat Mohammed Kudus na een half uur maakte, was volgens hem onterecht afgekeurd. "Of Heitinga een toekomst heeft bij Ajax? Natuurlijk niet. Dit huilverhaal maakt al duidelijk dat hij niet geschikt is voor dit niveau", aldus Derksen maandagavond bij Vandaag Inside.

Volgens Derksen horen Ajax-trainers 'niet te huilen'. "Want zij hebben meestal de beste selectie van Nederland. Ik weet wel dat hij onder druk staat omdat hem is beloofd dat hij mag blijven als het dit seizoen goed afloopt, maar het is al niet goed afgelopen”, vervolgt Derksen, die bijval krijgt van Özcan Akyol. "Wat een huilebalk. Ajax heeft voor driehonderd miljoen euro verkocht, honderd miljoen euro ingekocht en dan ga je zeiken over één momentje in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in Deventer."

René van der Gijp vindt eveneens dat Heitinga te veel met de beschuldigende vinger naar de arbitrage wijst. “Die ene kans van Kudus kost hem natuurlijk niet de titel. Dat slaat helemaal nergens op. Ik snapte ook niks van de wissel van Brobbey. Waarom laat hij hem niet gewoon staat? Wat is dit voor onzin, joh? Die jongen speelde helemaal niet slecht. Dan ga je hem toch niet wisselen?"