Veerman steekt in interview de draak met Til en Kraay: 'Wat denk je zelf, Hans?'

Joey Veerman heeft in zijn interview na de wedstrijd tussen FC Volendam en PSV (2-3) vooral de draak gestoken met Guus Til. Terwijl Veerman zijn interview gaf, stond Til achter de schermen te wachten om ook voor de camera te komen. Ondertussen maakte Veerman de nodige grappen over zijn ploeggenoot.

Veerman stond met een dieptepass op Til aan de basis van het openingsdoelpunt. Vervolgens speelde Til de bal breed op Luuk de Jong, die scoorde. "Guus weet dat ik 'm lekker in de loop geef", lachte Veerman. "Zo moet het ook Hans, anders moet je weer wachten op de bal."

Veerman was blij om te zien dat Til de bal nog aan De Jong gaf. "Dat doet ie goed. Het is geen klootzak hè, Guus", zei Veerman. Met een fraaie lange bal zette Veerman ook de aanval op touw waar de 0-2 uit voortkwam. Hij leverde de bal af rond het vijandelijke strafschopgebied, waar Johan Bakayoko en Til stonden.

De bal kwam uiteindelijk terecht bij Bakayoko, die 'm klaarlegde voor Til: 0-2. Kraay junior vroeg zich af of Veerman de bal bewust naar Bakayoko speelde, of simpelweg in de richting van beide spelers trapte. "Wat denk je zelf, Hans?", antwoordde Veerman. "Ik denk dat het op goed geluk was", antwoordde Kraay junior.

Daar kon Veerman wel om lachen. "Ach, houd toch op man. Houd toch op. Nee, deze was gewoon op Bakayoko bedoeld. Maar het was wel lekker dat Guus ging lopen. Dat doet hij normaal ook niet vaak. Hij wil altijd de bal in zijn voet, daar word je helemaal gek van", grapte Veerman, voor het oog van Til, die nog even gevat reageerde.