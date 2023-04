Veiligheidsoverwegingen zitten Feyenoord in de weg: 'Dat vinden we ontzettend jammer'

Bij Feyenoord moet na de Europese uitschakeling de knop snel om. Komende zondag wacht namelijk het thuisduel FC Utrecht in de Eredivisie. Arne Slot had liever wat meer rust tussen de wedstrijden gehad.

Feyenoord speelde donderdagavond een slopende wedstrijd tegen AS Roma, waarin de winnaar pas in de verlenging werd bepaald. Rond kwart voor twaalf klonk het laatste fluitsignaal, terwijl er zondag om 16.45 uur alweer wordt afgetrapt tegen FC Utrecht.

"We hadden heel graag later willen spelen", wordt Slot na afloop geciteerd door Voetbal International. "We hebben wel vaker op zondag moeten spelen nadat we donderdag in actie kwamen, maar ik denk nog niet na honderdtwintig minuten. Daarom hebben we een verzoek gedaan om later te spelen, maar dat kon niet uit veiligheidsoverwegingen vanuit de gemeente Rotterdam."

Mede door de verlenging is de rustperiode voor de spelers van Feyenoord richting de komende wedstrijd slechts 65 uur. "Dat vinden we natuurlijk ontzettend jammer. We hadden graag om 20.00 uur gespeeld, maar helaas is dat zoals zo vaak voor ons niet mogelijk."