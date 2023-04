Verbruggen leeft toe naar eerste wedstrijd in Nederland: 'Er is nog niks gewonnen'

Bart Verbruggen kijkt enorm uit naar de tweede wedstrijd tussen AZ en Anderlecht in de Conference League. De doelman van de Belgen gaat aanstaande donderdag namelijk zijn eerste profduel op Nederlandse bodem keepen. De geboren Bredanaar verdedigt in Alkmaar een 0-2 voorsprong.

Verbruggen speelde tussen 2014 en 2020 in de jeugd van NAC Breda. Daar kwam het echter niet tot een debuut in het eerste elftal. In de zomer van 2020 koos hij voor een buitenlands avontuur bij Anderlecht. Zodoende speelde hij nog nooit in Nederland. "Het wordt mijn eerste wedstrijd op Nederlandse bodem. Ik heb al veel aanvragen voor kaartjes gekregen. Het is superleuk om de steun van vrienden en familie te voelen", aldus de twintigjarige doelman in gesprek met Het Nieuwsblad.

Tijdens de eerste wedstrijd tussen Anderlecht en AZ kon Verbruggen geen hoofdrol vertolken. De doelman van Oranje kreeg weinig te doen in het Lotto Park. "Ik was benieuwd hoe het zou zijn om tegen een ploeg uit eigen land te spelen", vervolgt Verbruggen zijn verhaal. "Ik heb me misschien niet echt kunnen laten zien aan het Nederlandse publiek omdat ik niet zo veel werk had, maar dat is ook wel een keer lekker. Ik hoef echt niet per se uit te blinken. Als we winnen, is dat prima."

Donderdacht ligt voor Anderlecht een ticket voor de halve finales van de Conference League voor het oprapen. De 2-0 overwinning van afgelopen donderdag heeft de Belgen een uitstekende uitgangspositie opgeleverd, maar Verbruggen blijft scherp. "We zijn nog niet overdreven enthousiast en hebben nog geen moment gedacht dat we al met één been in de halve finales staan. We gaan naar Alkmaar om zwaar te knallen en met het gevoel dat het weer 0-0 staat. Er is nog niks gewonnen."