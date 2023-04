Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga wijst vervanger van Kudus aan

Ajax-trainer John Heitinga kiest vermoedelijk voor Francisco Conceição als vervanger van Mohammed Kudus aan de rechterkant van de voorhoede. De Ghanees viel in het bekertoernooi tegen Feyenoord uit en is zondag niet beschikbaar tegen Fortuna Sittard. Verder worden er geen veranderingen verwacht bij de Amsterdammers.

Vorig speelweekend kreeg Brian Brobbey een kans in de basis toen Steven Bergwijn niet volledig fit was om in actie te komen tegen Go Ahead Eagles (0-0), maar nu niet de links-, maar de rechtsbuiten afwezig is, kiest Heitinga vermoedelijk anders. Dusan Tadic blijft de spits van dienst, terwijl Conceição vanaf rechts komt en Bergwijn linksvoor is.



Op het middenveld is Davy Klaassen vermoedelijk gewoon weer fit genoeg om te spelen en staat daar met Kenneth Taylor en Steven Berghuis, omdat Edson Alvarez normaliter centraal achterin naast Jurriën Timber staat. Jorge Sánchez is de rechtsback van dienst, terwijl Youri Baas nog altijd de voorkeur krijgt boven Owen Wijndal aan de linkerkant van de achterhoede.

FootballTransfers: Terugkeer naar Ajax blijkt ideale vervolgstap voor Noa Lang

Artikel gaat verder onder video

Na de tumultueuze avond in De Kuip wacht Ajax vandaag een waarschijnlijk wat rustigere wedstrijd tegen Fortuna Sittard. In Amsterdam weten ze dat er een klein wonder nodig is om Feyenoord van de landstitel af te houden. Ajax heeft de hoop op het kampioenschap nog niet opgegeven, maar is ondertussen ook verwikkeld in de strijd om de tweede plaats. Concurrent PSV won zaterdagavond, terwijl AZ een nederlaag leed.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Alvarez, Baas; Taylor, Berghuis, Klaassen; Conceição, Tadic & Bergwijn