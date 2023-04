Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen AS Roma: Slot voert twee wijzigingen door

Feyenoord vervolgt de Europese campagne woensdagavond met de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Arne Slot lijkt ten opzichte van de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk twee wijzigingen door te voeren. Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rotterdammers.

Waar het Rotterdamse doel de afgelopen twee maanden werd verdedigd door Timon Wellenreuther, lijkt Justin Bijlow zijn rentree onder de lat te maken. De van een polsbreuk herstelde doelman keert tegen Roma terug in elk geval terug in de wedstrijdselectie. Of Bijlow ook daadwerkelijk gaat keepen, wilde Slot op de persconferentie daags voor de wedstrijd niet kwijt.

De verdediging van Feyenoord wordt vermoedelijk gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Ook op het middenveld worden geen verrassingen verwacht: Mats Wieffer, Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü zullen daar de dienst uitmaken. Quinten Timber, een andere optie voor het middenveld, is niet fit genoeg om in actie te komen.

In de aanval keert Alireza Jahanbakhsh vermoedelijk terug. De rechtsbuiten haakte afgelopen weekend geblesseerd af tijdens de warming-up van het duel met RKC, maar de blessure lijkt mee te vallen. Zijn terugkeer in de basis zal ten koste gaan van Igor Paixão. Jahanbakhsh wordt voorin vergezeld door Santiago Giménez en Oussama Idrissi.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Justin Bijlow; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman, Wieffer, Sebastian Szymanski, Orkun Kökçü, Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez, Oussama Idrissi