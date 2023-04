'Verschrikkelijk gedupeerd' NEC kijkt naar KNVB: 'Dat lijkt me niet reëel'

NEC voelt zich 'verschrikkelijk gedupeerd' door het incident in de Euroborg waardoor de wedstrijd tegen FC Groningen werd gestaakt. Grensrechter Joris Westerhof werd zaterdagavond in de achttiende minuut geraakt door beker drinken, waarna unaniem werd besloten het duel niet af te maken.

Het staken van de wedstrijd heeft flinke gevolgen voor NEC. "Wij zijn verschrikkelijk gedupeerd. Daar kan FC Groningen niks aan doen. Het is onze verste uitwedstrijd. Onze spelers komen vannacht om half twee in Nijmegen aan. En moeten ze dan over een paar dagen weer? Dat lijkt me niet reëel", aldus algemeen directeur Wilco van Schaik in gesprek met Voetbal International.

De spelers van NEC zijn zondag vrij en melden zich maandag weer op de club. "Ze hebben wel een paar dagen nodig. Dan kan het niet zo zijn dat deze wedstrijd in verband met het drukke schema even snel voor Koningsdag ingehaald moet worden. Europees zitten er met het oog op de arbeid-rustverhouding ook drie, vier dagen tussen de wedstrijden."

Van Schaik heeft begrip voor het besluit om de wedstrijd tussen Groningen en NEC definitief te staken. "Omdat we hebben afgesproken dat we dit moeten uitroeien. Dan moeten we ook handhaven. Ook al gedragen 19.999 mensen zich keurig en is het één gek die het doet. Als je die afspraak maakt, kan je niet zeggen: nu spelen we toch maar door."