Ajax is op voorsprong gekomen in de bekerfinale tegen PSV. Na een schot van Steven Bergwijn werkte Jarrad Branthwaite de bal in eigen doel. Na het doelpunt sloeg de vlam in de pan. Jordan Teze, Luuk de Jong en Bergwijn zelf kregen een gele kaart. De woede bij PSV was wellicht even daarvoor ontstaan: de Eindhovenaren meenden recht te hebben op een corner, die er niet kwam.

