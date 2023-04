Waarom Feyenoord-supporters de rest van dit seizoen juichen voor Manchester City

Het behalen van de landstitel kan eigenlijk niet meer misgaan voor Feyenoord, waardoor veel supporters alvast uitkijken naar de Champions League-wedstrijden in het volgende seizoen. Manchester City zou de Rotterdammers een handje kunnen helpen. Als de ploeg van Pep Guardiola vanaf nu uitstekend weet te presteren kan Feyenoord de beste ploegen ontlopen in de groepsfase.

Virtueel gezien zou Feyenoord in pot 3 terechtkomen, wat normaal gesproken een zware loting gaat opleveren. Het kan echter anders gaan lopen voor Feyenoord, maar daarvoor is het wel afhankelijk van Manchester City. Als The Citizens de Champions League én de landstitel binnenslepen moet er een ticket voor pot 1 doorgeschoven worden naar een andere club. Als dat gebeurt ontvangt de Eredivisie dat ticket.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor is het voor Feyenoord te hopen dat niet Arsenal, maar Manchester City kampioen wordt, al moet de club uit Manchester dan ook nog de Champions League winnen. Als Feyenoord in pot 1 terecht zou komen ontloopt het Manchester City, Paris Saint-Germain, Napoli en de winnaar van de Europa League.

Het zal het avontuur van de Rotterdamse club in de Champions League in ieder geval wat meer kansen kunnen bieden, maar daarvoor is het dus totaal afhankelijk van Manchester City. Woensdagavond staat er een cruciaal duel op de rol, want de formatie van Pep Guardiola treft koploper Arsenal in eigen huis.