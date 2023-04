Wellenreuther staat op na lastig begin en wist als enige van puntverlies Ajax

Timon Wellenreuther heeft zondagmiddag een bepalende rol gespeeld in de 1-3 overwinning van Feyenoord op bezoek bij Sparta. De Duitse goalie keerde een strafschop van Vito van Crooij, waarmee hij een achterstand voorkwam. De doelman was kort na de blessure van Justijn Bijlow nog niet heel overtuigend in het shirt van Feyenoord, maar heeft zich ontwikkeld en is inmiddels al meerdere keren bepalend geweest voor de Rotterdammers.

Na afloop van het gewonnen duel tegen Sparta ging Wellenreuther op de persconferentie in op zijn prestaties van nu en eerder in het seizoen: "Het harde werken betaalt zich uit. Het begin was voor mij moeilijk", is de Duitser eerlijk. "Ik was op mijn moment aan het wachten. Als je er elke dag in gelooft, dan komt die kans."

Veel spelers van Feyenoord kregen na afloop van het gewonnen duel op Het Kasteel pas mee dat concurrent Ajax had gelijkgespeeld, maar Wellenreuther was hier al wel van op de hoogte: "Ik vroeg aan de medische staf wat er aan de hand was. Toen hoorde ik dat Ajax gelijk had gespeeld. Ik wist dus wat daar was gebeurd, maar ik denk niet dat de rest van de groep op de hoogte was", besluit de doelman

Wellenreuther hoopt nu hij goed in vorm is de huidige lijn door te trekken, maar het is nog maar de vraag hoelang hij nog in de goal staat bij Feyenoord. Bijlow is op de weg terug van een blessure aan zijn pols, waardoor de oud-doelman van onder meer Willem II normaliter weer plaats moet maken.