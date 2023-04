Wijnaldum: 'Ik ben blij met het respect, dat was twaalf jaar geleden anders'

Georginio Wijnaldum is blij met de ontvangst die hij ontving in De Kuip. De middenvelder van AS Roma, die aan het begin van de tweede helft zijn opwachting maakte, ontving applaus van de supporters van zijn oude club.

"Jammer dat ik niet begon, maar wel blij dat ik mocht invallen. Ik was blij met het respect van de supporters", vertelt Wijnaldum aan ESPN. "Natuurlijk ook omdat het twaalf jaar geleden anders was, toen ik terugkwam naar Rotterdam (als speler van PSV, red.). Maar natuurlijk had ik de wedstrijd wel liever gewonnen. Ondanks dat ik tegen Feyenoord speel, wil ik gewoon die wedstrijd winnen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd."

Daardoor werd het een 'heel pijnlijke avond' voor Roma, aldus Wijnaldum. "Ik denk dat beide teams niet echt grote kansen creëerden. Uiteindelijk kregen we een penalty, die wij niet maakten. Dat is jammer, want anders waren we anders de rust in gegaan. Dat gebeurt wel eens in het voetbal."

"In de tweede helft ging het voor mijn gevoel gelijk op", vervolgt de Oranje-international. "Er was niet echt een bovenliggende partij in het kansen creëren. Dan valt de goal. Ik weet niet eens of ik het echt een kans kan noemen, Wieffer die op goal schiet. Ik denk dat Feyenoord wel de gelukkige was vandaag."