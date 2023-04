Wilfred Genee giert het uit; Van der Gijp verbijsterd: 'Waar slaat dit op?'

Ruud van Nistelrooij heeft geen goede beurt gemaakt bij de analisten van Vandaag Inside. De trainer van PSV zei zondag na de zege op FC Volendam dat zijn ploeg 'theoretisch' nog altijd kampioen kan worden, hoewel de achterstand op Feyenoord acht punten bedraagt. Van Nistelrooij weigerde dan ook de handdoek in de ring te werpen.

Wilfred Genee gierde het uit, toen hij de retorische vraag stelde: "Wordt PSV kampioen?" René van der Gijp merkt dat het trainersgilde in Nederland verbaal minder sterk is dan voorheen. "Waar zijn ze gebleven, de trainers als Beenhakker, Jacobs en Korbach, die gewoon wat leuks te vertellen hebben na de wedstrijd. Van Nistelrooij heeft over heel de wereld gespeeld, maar wat hij zegt, gaat echt nergens over. Het gaat echt nergens over."

"Waar slaat dit op?", vroeg Van der Gijp zich af bij het zien van de beelden van de persconferentie. Johan Derksen vulde aan: "Trainers moeten zich realiseren dat ze ook een beetje entertainer moeten zijn. Barry Hughes was niet voor niets heel populair, die voelde dat aan. Die maakte er wat van. Maar zij gaan er met tegenzin zitten, voor de 'klootzakken van de pers', je hebt in Nederland haast geen trainer meer die vermakelijk is."