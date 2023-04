Wormuth blikt voor het eerst terug op pijnlijk ontslag in Groningen: 'Vierenhalve maand gevecht gevoerd'

Frank Wormuth (62) werd in november na amper vijf maanden al ontslagen als trainer van FC Groningen. Vijf maanden later heeft de Duitse oefenmeester voor het eerst een boekje open gedaan over zijn pijnlijke periode in de Euroborg.

In een uitgebreid interview met Voetbal International kan Wormuth eindelijk openlijk spreken over zijn korte dienstverband in het noorden van Nederland. Recent diende een zaak bij de arbitragecommissie van de KNVB over de hoogte van de ontslagvergoeding die de trainer ontving. Volgens Groningen had hij recht op 272.250 euro, maar zijn zaakwaarnemer meende dat dat bedrag 'ruim een ton' te laag was. De commissie stelde Wormuth vervolgens in het gelijk.

Artikel gaat verder onder video

"Het gaat mij niet om geld", zegt Wormuth nu. "Geloof me of niet, ik heb nooit voor het geld op het veld gestaan." De gang naar de arbitragecommissie ontstond dan ook vooral uit wrok omdat de club hem al zo snel de wacht aanzegde. "Toen ontsloegen ze me… een klap. Toen mijn zaakwaarnemer en advocaten mij daarna vertelden dat het contract niet klopte, zei ik: Praat maar met ze. Geef ze maar een beetje pijn terug", aldus Wormuth.

Met de uitspraak kwam een einde aan een pijnlijke werksituatie in Groningen, waar Wormuth zich nooit geaccepteerd heeft gevoeld door de directie en de rest van zijn technische staf. Op de vraag of het glas in Groningen halfleeg was, antwoordt de Duitser veelzeggend: "Nee, helemaal leeg", al plaatst hij daar direct een kanttekening bij: "Althans, niet bij de medewerkers en de supporters. Die zijn fantastisch."

"Ik heb vierenhalve maand een gevecht gevoerd", vat Wormuth zijn dienstverband in Groningen dan ook samen. "Had het gevoel dat ik niet geaccepteerd werd. Later, tijdens de behandeling van de arbitragezaak, viel voor mij het kwartje. Toen zei de advocaat van FC Groningen dat de directie al na één week had geconcludeerd dat ik niet de juiste trainer was." Onder meer tussen trainer en stafleden boterde het niet. "Ook met hen bleef ik proberen op één lijn te komen. Stelde ik voor wat te gaan eten, kwam er geen respons."

Wormuth betwijfelt na zijn mislukte avontuur bij de Trots van het Noorden dan ook of hij nog terugkeert langs de lijn. "Ik voel me fijn in Nederland. Heb nog veel energie om in het voetbal te werken", benoemt hij de aanlokkelijke kanten van het trainersvak. "Maar ik ben ook eerlijk. Ik ben 62, zoiets als FC Groningen wil ik niet meer. Als iemand mij wil aanstellen, moet ik zeker weten dat ik word gesteund."