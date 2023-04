Xavi Simons verbaasd na vraag van Hans Kraay junior: 'We gaan naar de finale toch, of niet?'

PSV plaatste zich dinsdagavond voor de finale van de KNVB Beker door Spakenburg met 1-2 te verslaan. Het tweede Eindhovense doelpunt werd uitgebreid gevierd door de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. Xavi Simons legde na afloop voor de camera van ESPN uit waarom.

PSV kwam vrijwel direct na rust op voorsprong door een doelpunt van Patrick van Aanholt, die op aangeven van Simons raak schoot. "Waarom we het doelpunt zo vierden? We gaan naar de finale toch, of niet?", reageerde Simons enigszins verbaasd op de vraag van Hans Kraay junior. " Ik wil de beker gewoon winnen en dat wil PSV ook. Maakt niet uit. Ik heb de laatste week veel dingen gehoord over PSV. Bijvoorbeeld dat we een slap team zijn. Dat was voor ons een motivatie om het te laten zien en de finale te bereiken", aldus de sterspeler van de Eindhovenaren.

Hoewel de zege op Spakenburg benauwd was, staat PSV op 30 april wel in de finale. "Het was een speciale dag. We gaan naar De Kuip. Ajax of Feyenoord, het wordt een mooie wedstrijd", aldus Simons, die zich met zijn teamgenoten al vrij vroeg op de dag op het sportcomplex van Spakenburg meldde. "Je speelt niet elk weekend op zo'n veld. Dan moet je komen kijken hoe de situatie is. Wat ik dacht toen ik het veld zeg? Ik heb in Spanje ook wel op zulke velden gespeeld, dus het was voor mij niks nieuws."

PSV is weliswaar nog niet helemaal uitgeschakeld in de strijd om de landstitel, maar realistisch gezien lijkt de beker de enige prijs die de Eindhovenaren nog kunnen winnen. "We zijn een team dat voor alles strijdt. We hadden er zin in en wilden ons laten zien. Het maakt niet uit of het Spakenburg is. We wilden gewoon winnen en naar de finale gaan. Nu gaan we voor de beker."

