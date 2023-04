Zo dan! Wieffer zet Feyenoord met prachtige uithaal op voorsprong 🚀

Mats Wieffer heeft Feyenoord met een prachtig doelpunt op voorsprong gezet tegen AS Roma. De middenvelder ontving de bal buiten het strafschopgebied van Oussama Idrissi, liet de bal even opstuiten en plaatste een dropkick in de linkerhoek. Alireza Jahanbakhsh deed nog een poging de bal te koppen, maar dat lukte niet en was ook niet nodig.

Het was een mooi moment voor Wieffer, zeker na zijn ongelukkige rol in de eerste helft. Met een handsbal waar hij weinig aan kon doen veroorzaakte Wieffer een strafschop. Gelukkig voor hem werd die gemist door Lorenzo Pellegrini.

