1908.nl reageert op berichtgeving De Telegraaf: Slot heeft plannen met Te Kloese én Kökçü

De Telegraaf pakte zondagmorgen uit met het vermeende miljoenenbod van Tottenham Hotspur op Dennis te Kloese. De huidige nummer acht van de Premier League wordt nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Arne Slot en Orkun Kökçü, maar zou ook de algemeen directeur van Feyenoord naar Londen willen halen. Volgens 1908.nl is er bij ‘ingewijden niets bekend’ over een miljoenenbod. Het doorgaans goed geïnformeerde platform weet wel te melden dat Slot Te Kloese zou willen meenemen naar Engeland.

Het was de voorbije weken niet meer de vraag óf, maar wanneer Feyenoord zich voor het eerst sinds 2017 zou kronen tot kampioen van Nederland. Vorige week was het dan eindelijk zover. De ploeg van trainer Slot was op eigen veld met 3-0 te sterk voor Go Ahead Eagles en stelde daarmee de landstitel definitief veilig. Het zestiende kampioenschap in de clubhistorie zorgde voor een enorme ontlading in De Kuip en de binnenstad van Rotterdam. Feyenoord-fans hadden het wel mooi gevonden als Slot zich tijdens de festiviteiten had uitgelaten over zijn toekomst, maar de oefenmeester wilde er niks over kwijt. Ook niet op de persconferentie naar aanleiding van het uitduel met FC Emmen.

Daardoor moet Feyenoord nog altijd vrezen voor een vertrek van de succestrainer. Die vrees zal er door de berichtgeving van 1908 niet minder op worden. “Volgens informatie van 1908.nl is het hoofdtrainer Arne Slot die opperde om Dennis te Kloese mee te nemen naar Noord-Londen”, schrijft het platform. Volgens De Telegraaf heeft Tottenham Hotspur nog vóór de beslissing van de titelstrijd contact gezocht met algemeen directeur Te Kloese en hem zelfs het voorstel gedaan om per 1 juli aan de slag te gaan in de Engelse hoofdstad. Te Kloese zelf zegt Feyenoord trouw te blijven, maar dat zou dus sterk kunnen afhangen van de toekomst van Slot.

De oefenmeester zou overigens niet enkel Te Kloese willen meenemen naar Engeland. “Ook ligt de wens er om aanvoerder Orkun Kökçü te transfereren, mocht het tot een akkoord komen tussen de Spurs, Feyenoord en de hoofdtrainer”, meldt 1908.nl. Tottenham Hotspur zou in Kökçü een serieuze versterking zien voor volgend seizoen. De aanvoerder van Feyenoord kan rekenen op de interesse van meerdere clubs uit de Premier League.