Aad de Mos oppert opvallende naam 'met één nadeel' voor trainersvacature bij PSV

Aad de Mos raadt PSV aan om Thomas Letsch te overwegen als opvolger van Ruud van Nistelrooij. De 54-jarige trainer verruilde in september Vitesse voor VfL Bochum en zorgde zaterdag voor een stunt door de Duitse club in de Bundesliga te houden.

PSV is door het plotse vertrek van Van Nistelrooij op zoek naar een trainer voor volgend seizoen. "Ik heb een beetje naar de mogelijkheden zitten kijken. Er is een naam nog niet voorbijgekomen. Die schoot mij gisteren te binnen", doelt De Mos bij Goedemorgen Eredivisie op Letsch. "Toen hij naar Bochum ging, dacht ik: dat wordt niks. Maar hij laat zien dat hij het in de vingers heeft."

De naam van Letsch moet volgens De Mos dus op het lijstje van PSV staan. "Als ik technisch directeur van PSV zou zijn, dan zou ik het durven. Hij heeft bij mij een heel goede indruk achtergelaten door wat hij eerst bij Vitesse en nu ook bij Bochum heeft gedaan. Hij heeft één nadeel: hij komt net als Roger Schmit uit de Red Bull-school", aldus de Mos.

Ook de naam van Peter Bosz zingt rond in Eindhoven. Hans Kraay junior vermoedt dat de clubloze trainer daadwerkelijk in beeld is bij PSV. "Ik zeg niet dat ik voor hem ga, maar ik denk dat PSV voor Bosz gaat omdat de club een duidelijk handtekening onder het spel wil hebben", zegt de verslaggever. Stan Valckx schuift de naam van Maurice Steijn naar voren, terwijl Henk Timmer in Wim Jonk een geschikte kandidaat ziet.