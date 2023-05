Aanstekergooier Paul de W. werd ondergebracht in safehouse in Duitsland

De Feyenoord-supporter die een aansteker op het hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen wierp, Paul de W., heeft na het incident twee weken doorgebracht in een safehouse in Duitsland. Dat heeft te maken met bedreigingen aan zijn adres.

De W. werd na zijn daad snel in de kraag gevat en verbleef twee dagen in een politiecel. Daar kreeg hij van agenten te horen dat foto's van zijn vrouw en kinderen op sociale media werden verspreid, dat er bedreigingen binnenkwamen bij zijn werkgever en dat fans van Feyenoord en Ajax aankondigden hem een lesje te willen leren.

Artikel gaat verder onder video

De W. werd daarom met zijn gezin twee weken in een safehouse in Duitsland ondergebracht. "Geen Pasen met de familie vieren, maar moeten leven met een groot gevoel van angst", blikte hij maandag vanuit de rechtszaal in Dordrecht terug op die periode.

De W. verklaarde spijt te hebben van zijn actie. De man uit Roelofarendsveen werd maandag veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook heeft hij in heel Nederland een stadionverbod voor twee jaar. Hij zou een gele BIC-aansteker naar Klaassen hebben geworpen.

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt uitgebreid gesproken over supportersproblematiek, na de ongeregeldheden bij FC Groningen - Ajax op zondag.