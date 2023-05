Aanstekergooier doet zijn verhaal: 'Hoe kun je zo stom zijn?'

De 32-jarige man die is veroordeeld voor het gooien van een aansteker richting Davy Klaassen heeft zijn verhaal gedaan tijdens de zitting. Voor de politierechter in Dordrecht betuigde hij spijt.

De man uit Roelofarendsveen werd maandag veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook heeft hij in heel Nederland een stadionverbod voor twee jaar. Hij zou een gele BIC-aansteker naar Klaassen hebben geworpen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik deed het in een vlaag van verstandsverbijstering", vertelde de Feyenoord-supporter. "Ik had kortsluiting in mijn hoofd. De grimmigheid van het veld sloeg over op de tribune. Dat uitte zich bij mij verkeerd. Ik was vermoeid, gefrustreerd. Maar gooide zeker niet met de intentie iemand te raken."

Wat er door hem heen ging toen bleek dat hij wel een speler had geraakt? "Eerst euforie", gaf hij toe. "Maar die euforie verdween snel, waarna de wereld om mij heen instortte." De man nam zichzelf zijn actie kwalijk. "Hoe kun je zo stom zijn? Ik heb er verschrikkelijk veel spijt van. Als ik tijd kon terugdraaien had ik dat graag gedaan."

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt uitgebreid gesproken over supportersproblematiek, na de ongeregeldheden bij FC Groningen - Ajax op zondag.