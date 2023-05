Politierechter maakt straf bekend voor man die Davy Klaassen bekogelde

De politierechter in Dordrecht heeft een 32-jarige man uit Roelofarendsveen veroordeeld wegens het gooien van een aansteker naar Davy Klaassen. De man kreeg een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Het voorwerp kwam op het hoofd van Klaassen terecht. De middenvelder hield er een bebloed hoofd aan over en kon de bekerwedstrijd tegen Feyenoord, ondanks een onderbreking, niet afmaken. Het incident zorgde ervoor dat de KNVB met aangescherpte maatregelen kwam om ongeregeldheden in de stadions te beantwoorden.

Volgens de rechter is de veroordeelde man een fanatieke Feyenoord-fan die nog geen strafblad had. De man heeft bekend dat hij de aansteker gooide naar Klaassen. Hem is ook een stadionverbod van twee jaar opgelegd voor heel Nederland.

