Chaos in Frankrijk: Aboukhlal last-minute uit selectie gezet, wedstrijd uitgesteld

Meerdere spelers van Toulouse zijn uit de selectie gezet voor de wedstrijd tegen Nantes. Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra en Saïd Hamulic zijn niet bij de wedstrijd betrokken, want ze wilden niet aantreden in een shirt waarop het rugnummer in regenboogpatroon is gedrukt. Dat wordt deze speelronde door Ligue 1-clubs gedragen als statement tegen homofobie.

Niet alleen de spelers van Toulouse, maar ook Nantes-spits Mostafa Mohamed wilde het shirt niet dragen en ontbreekt daarom bij de wedstrijd. Eerder dit weekend weigerde ook Guingamp-verdediger Donatien Gomis het regenboogshirt te dragen. Er gingen verhalen dat Toulouse-spelers Farès Chaïbi en Logan Costa het shirt ook niet wilden dragen, maar zij zitten wel op de bank tegen Nantes.

Veiligheid

De wedstrijd tussen Toulouse en Nantes zou zondag eigenlijk om 15.00 uur beginnen, maar werd uitgesteld tot 16.30 vanwege veiligheidszorgen. Er werd voorafgaand aan de wedstrijd een verdacht pakketje gevonden in het vak van de uitsupporters, waardoor de 150 meegereisde Nantes-fans in de bus moesten blijven en het stadion niet in mochten.

Ook zou er een akkefietje zijn geweest tussen Nantes' algemeen directeur Franck Kita en zaakwaarnemer Mogi Bayat, die een grote vinger in de pap heeft bij Nantes en wordt gezien als de facto sportief directeur. Het tweetal moest uit elkaar worden gehaald door clubvoorzitter Waldemar Kita. Of de verschillende incidenten verband hebben met de regenboogkwestie, is niet duidelijk.