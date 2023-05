Afscheid van Stekelenburg begint op de bank tegen FC Utrecht

De opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht is bekend. John Heitinga kiest voor dezelfde namen als in het duel met FC Groningen, dat in twee instanties werd gespeeld.

Ajax kan nog steeds niet beschikken over Steven Berghuis en Francisco Conceição. Het tweetal is niet fit genoeg om deel te nemen aan de wedstrijd. Gerónimo Rulli staat 'gewoon' onder de lat. Het is de vraag of Maarten Stekelenburg nog wat minuten gaat spelen in zijn laatste thuiswedstrijd als Ajacied en als profvoetballer.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers maken nog een kleine kans op de tweede plek, maar moeten daarvoor hopen dat concurrent PSV zondag niet wint van sc Heerenveen. Als dat wel gebeurt, is de derde plaats het hoogst haalbare en moet AZ worden afgeschud.

Bij FC Utrecht is één wijziging doorgevoerd. Trainer Michael Silberbauer kan weer beschikken over Taylor Booth, die vorige week zaterdag ontbrak tegen RKC Waalwijk (2-0) vanwege een schorsing. Booth krijgt een basisplek, waardoor Bart Ramselaar plaatsneemt op de bank. Bas Dost is nog niet fit genoeg om tot de selectie te behoren.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Taylor; Kudus, Bergwijn, Tadic; Brobbey

Opstelling FC Utrecht: Barkas, Klaiber, Van der Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Van de Streek; Boussaid, Douvikas, Booth.

Het duel tussen Ajax en FC Utrecht is te volgen via ons liveverslag.

In de FCUpdate Podcast wordt vooruitgeblikt op het afscheid van Maarten Stekelenburg.