Ajax benaderde Daley Blind wél, maar voor opmerkelijke rol

Ajax heeft Daley Blind (33) wel degelijk gepolst voor een terugkeer naar de club, maar niet als speler. De Amsterdammers zien in de linkspoot een versterking voor de organisatie, maar mede door de goede ontwikkeling van Jarrel Hato, zou het niet al voor een rol op het veld zijn in het komende seizoen.

Met die informatie kwam ESPN-commentator Mark van Rijswijk dinsdagmiddag naar buiten. “Klaas-Jan Huntelaar heeft wel contact gezocht met Blind over een terugkeer naar Ajax, maar niet voor speler in het komende seizoen. Maar voor een rol na zijn loopbaan als speler binnen de club”, meldde de journalist over de geruchten over de mogelijke rentree van de routinier. Contact was er dus wel degelijk met hem, maar om een andere reden dan eerder naar buiten kwam.

Via verschillende kanalen kwam naar buiten dat Ajax belangstelling had in Blind, maar dat werd even later door Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad weer ontkracht. Mogelijk zit er dus wél een kern van waarheid in, maar zou het dus niet gaan om een rol als speler. Vanuit diverse kanten is er ook nog belangstelling in de voetballer van Bayern München: Antwerp FC wil hem in elk geval graag binnenhalen.

Dat hij in de zomer vertrekt uit Zuid-Duitsland lijkt een zekerheid. Recentelijk liet hij zelf namelijk ontvallen dat de kans dat hij vertrekt bij Der Rekordmeister ‘zeer groot’ is. Een knoop daarover is echter nog niet doorgehakt: maar als hij als voetballer doorgaat, dan zal een terugkeer bij Ajax in de zomer nog niet aan de orde zijn. Met Alfred Schreuder is de man om wie hij vertrokken is uit de Johan Cruijff Arena overigens wel al weg.